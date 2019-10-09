Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı
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Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı

31 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısından görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:09 Kaynak: AA
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