Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı
31 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısından görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Finlandiya, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor Bakan Akar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ettiği anlar objektife yansıdı Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var