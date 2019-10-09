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Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı sona erdi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Harekat Koordinasyon Merkezi yapılan Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Toplantı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet komutanlıklarının harekat merkezlerine canlı bağlanarak bilgi aldı, başarılar diledi. Yaklaşık 5,5 saat süren toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

(Derya Yetim/İHA)

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı sona erdi

Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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