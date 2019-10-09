Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı sona erdi
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Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı sona erdi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" sona erdi.

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı sona erdi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Cumhurbaşkanlığından toplantıya ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde Erdoğan, toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileterek, bölgeden video konferans yaptığı komutanlara başarılı ve emniyetli uçuşlar temennisinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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