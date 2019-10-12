Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı: Milli Suriye Ordusu stratejik M4 kara yoluna ulaştı
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı: Milli Suriye Ordusu stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Barış Pınarı Harekatı: Milli Suriye Ordusu stratejik M4 kara yoluna ulaştı

49 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, YPG kontrolündeki Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı: Milli Suriye Ordusu stratejik M4 kara yoluna ulaştı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğiyle ilerleyen Milli Suriye Ordusu (MSO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG kontrolündeki Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı.


MSO birlikleri, Harekat'ın 4. gününde operasyonun en stratejik hedeflerinden biri olan M4 karayoluna ulaştığı bildirildi.

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Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:21 
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