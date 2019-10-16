Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na 81 ilin oda ve borsalarından destek açıklaması (2)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na 81 ilin oda ve borsalarından destek açıklaması (2)

Barış Pınarı Harekatı'na 81 ilin oda ve borsalarından destek açıklaması (2)

14 dakika önce

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açıklama yapması Açıklamanın ardından asker selamı detayları ANKARA - 81 ilin oda ve borsaları, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla aynı anda ortak açıklama yaptı.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açıklama yapması

Açıklamanın ardından asker selamı detayları ANKARA - 81 ilin oda ve borsaları, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla aynı anda ortak açıklama yaptı. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açıklama yaptığı toplantıya, sendika ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. (2)

Barış Pınarı Harekatı'na 81 ilin oda ve borsalarından destek açıklaması (2)

Barış Pınarı Harekatı, Ankara Ticaret Odası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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