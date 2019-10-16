Barış Pınarı Harekatı'na 81 ilin oda ve borsalarından destek açıklaması (2)
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Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açıklama yapması Açıklamanın ardından asker selamı detayları ANKARA - 81 ilin oda ve borsaları, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla aynı anda ortak açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açıklama yapması
Açıklamanın ardından asker selamı detayları ANKARA - 81 ilin oda ve borsaları, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla aynı anda ortak açıklama yaptı. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açıklama yaptığı toplantıya, sendika ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. (2)
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