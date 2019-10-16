Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na Avrupa'dan tam destek
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Barış Pınarı Harekatı'na Avrupa'dan tam destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na Hollanda Türklerinden tam destek geldi.

Barış Pınarı Harekatı'na Avrupa'dan tam destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na Hollanda Türklerinden tam destek geldi.


Hollanda'nın başkenti Amsterdam merkezli olarak faaliyetlerini yürüten Türkevi Araştırmalar Merkezi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir açıklama yayınladı.


Hollandalı siyasetçiler, medya mensupları ve Hollanda kamuoyuna yönelik yazılan açık mektupta, Hollanda medyası ve bazı siyasetçilerin taraflı davranmasında terör örgütü PKK/ YPG lobisinin etkili olduğuna dikkat çekildi.


Mektupla Hollanda kamuoyunun 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili verilen yanlış ve tek taraflı haberler ve yapılan yorumlara eleştirel yaklaşması gerektiğinin altı çiziliyor. Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'deki muhalefet partileri ve Türk halkının verdiği destek gibi NATO üyesi ülkelerin de destek vermesi çağrısının yapıldığı açıklamada, Hollanda medyasında yer alan harekat ile ilgili bazı gerçek dışı ifadeler de şu şekilde sıralanıyor;


"Türk ordusunun terör örgütü PKK ve yan kuruluşu YPG'ye değil, Kürtlere karşı topyekun bir saldırıda bulunduğu; PKK'nın özgürlük savaşçıları olarak lanse edildiği, IŞID'in serbest kaldığı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimseyle istişare etmeden, tek başına Kürtlere karşı savaş açtığı, mültecilerin kendi bölgelerinde konuşlandırmalarının Avrupalı liderler tarafından hiç konuşulmadığı, Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları hiçe saydığı."


Söz konusu açık mektup, Hollandalı basın mensupları ve milletvekilleri başta olmak üzere, senato üyeleri, düşünce kuruluşları, Hollanda STK'ları ve Kalkınma İşbirliği Kuruluşları, Hollanda ve Belçika'daki Büyükelçiler ve Konsolosluklar ve Türk medyası mensuplarına da gönderildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Hollanda, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
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