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Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'na bayraklı destek

Barış pınarı harekatı'na bayraklı destek

20 dakika önce

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe manevi destek vermek amacıyla toplu ulaşım araçlarına Türk bayrağı astı.

Barış pınarı harekatı'na bayraklı destek, System.String[]

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe manevi destek vermek amacıyla toplu ulaşım araçlarına Türk bayrağı astı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiğe manevi destek vermek amacıyla toplu ulaşım araçlarını Türk bayrakları ile donattı. Antalyalıların Türk askeriyle tek yürek olduğu mesajını veren kampanya kapsamında otobüsler üç gün boyunca Antalya caddelerinde al bayrak asılı yolcu taşıyacak.

Duraklarda otobüs bekleyen Antalyalılar, uygulamaya tam destek verdi. Kampanyayı anlamlı bulduğunu belirten kent sakinlerinden Kemal Öze, "Türk bayrağı ülkemizin sembolüdür. Tek kelimeyle harika bir uygulama. Askerlerimize destek ve şehitlerimize saygı için çok anlamlı olmuş. Büyükşehir Belediyesi'ne bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'ASKERİMİZE MORAL ZAMANI'

Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde Mehmetçiğe destek zamanı olduğunu söyleyen Ali Ünal Oğuz ise "Bu tür zamanlarda askerimize destek olmalıyız. Sporcularımız maçlarda asker selamı veriyor, halkımız Türk bayrakları asıyor. Bunlar askerimize psikolojik bir destektir, onlara moral verir" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:50 Kaynak: DHA
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