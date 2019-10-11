Son Dakika Haberleri: 'Barış Pınarı Harekatı'na bin 300 rakımdan destek
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı'na bin 300 rakımdan destek

'Barış Pınarı Harekatı'na bin 300 rakımdan destek

1 saat önce

Rize Merkez Taşlıdere Gazi İlköğretim okulu öğrencileri, bin 300 rakımdaki Kıbledağı Camii'nden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

'Barış Pınarı Harekatı'na bin 300 rakımdan destek, System.String[]

Rize Merkez Taşlıdere Gazi İlköğretim okulu öğrencileri, bin 300 rakımdaki Kıbledağı Camii'nden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


'Okulum Rize Projesi' kapsamında 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle Rize'nin Güneysu ilçesinde bin 300 rakımdaki Kıbedağı Camii'ni ziyaret eden Taşlıdere Gazi İlköğretim okulu öğrencileri öğretmenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Barış Pınarı Harekatına' destek olmak için Kuran'ı Kerim okudu. Öğrenci ve öğretmenler okunan Kuran'ı Kerimin ardından Türk Askeri için dua etti.


Öğrenciler üzerinde 'Şu kopan fırtına Türk Ordusudur ya Rab' isimli şiirden 'Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın' dizelerinin ve 'Kıbledağı'ndan Mehmetçiğe Selam ve Dua ile' yazılı dövizlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - RİZE

Barış Pınarı Harekatı, Rize, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
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