Barış Pınarı Harekatı'na bölge halkından destek

Suriye'nin Rakka ve Haseke illerinde yürütülen bir ankette, halkın yüzde 57'sinin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği belirtildi.

Uluslararası araştırma şirketi Gallup tarafından, 13-25 Ekim'de Rakka ve Haseke illerindeki 600 kişi ve bölgedeki köylerden geçici olarak ayrılan 100 Kürt sakine, "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve ABD askeri birliklerinin çekilmesiyle" ilgili sorular soruldu.

Ankete katılan 600 kişiden yüzde 57'sinin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği kaydedildi.

Öte yandan ankete katılan Kürt sakinlerden harekata karşı çıkanların oranının yüzde 77, destekleyenlerin ise yüzde 23 olduğu ifade edildi.

Katılımcıların yüzde 58'inin ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri birlikleri çekme kararını desteklediği kaydedildi.

Kürt sakinlerden oluşan diğer gruptaki ankete katılanların ise yüzde 67'sinin bu karara karşı çıktığı kaydedildi.

Ankette katılımcıların yüzde 55'inin Türkiye'nin bölgede olumlu etkisinin olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Ankete katılanların yüzde 69'unun "Eğer Beşşar Esed, bölgede daha fazla toprak ele geçirirse, hakların savunulması için şiddeti destekleyecekleri" görüşünden yana olduğu belirtildi.

Harekat, Suriye'de terör örgütlerine karşı başlamıştı

Türkiye, 9 Ekim'de Suriye'de terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakat gereği, Amerikan ordusunun teröristleri 120 saatte güvenli bölgeden çıkarması gerekiyordu.



ABD yönetimi, ekim sonunda Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini duyurduktan sonra, ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarında da askeri tahkimatlarını artırmıştı.



ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki 16 üs ve askeri noktasından çekilmişti. Harekat sonrasında ABD askerleri Haseke, Rakka, Aynularab'daki toplam 6 üs ve askeri noktaya geri dönmüştü.