Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na Çadlı yetimlerden destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na Çadlı yetimlerden destek

Barış Pınarı Harekatı'na Çadlı yetimlerden destek

1 saat önce

Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan İDEA Türkiye yetimhanesinden geldi.

Barış Pınarı Harekatı'na Çadlı yetimlerden destek, System.String[]

Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan İDEA Türkiye yetimhanesinden geldi.

Merkezi Türkiye'de bulunan İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneğinin Çad Encemine'de bulunan yetimhanesindeki yetimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Yetimhanede eğitim gören öğrenciler 2. gününe giren Barış Pınarı Harekatı'na dua ederek destek verdi. Çadlı minik yetimler "Dualarımız sizinle!", "Allah Barış Pınarı'na katılan askerleri korusun" şeklinde dua etti.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Çad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın, Bostancı konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak
Cepheye ilk kez çıkan silahlar, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere göz açtırmıyor Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 14:00:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na Çadlı yetimlerden destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]