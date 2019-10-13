Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'na canlı heykelle selam
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'na canlı heykelle selam

Barış pınarı harekatı'na canlı heykelle selam

20 dakika önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncuları, son sokak performanslarını devam eden Barış Pınarı Harekatı temalı olarak sergiledi.

Barış pınarı harekatı'na canlı heykelle selam, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncuları, son sokak performanslarını devam eden Barış Pınarı Harekatı temalı olarak sergiledi. Elinde bayrağıyla çeşitli mizansenler oluşturan oyuncu, izleyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncularından Tuncay Ağca, Foça Demokrasi (Belediye) Meydanı'nda Barış Pınarı Harekatı için canlı heykel gösterisi yaptı. Tuncay Ağca, elinde tüfek, bayrak, dürbün, çevresinde fener, kum torbaları, tüfek ve top mermileri gibi materyaller ile asker ve hasret  türküleri eşliğinde gösteri yaparken, çevrede bulunan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ağca'yı izleyen vatandaşların çoğu özçekim yaparken, bazıları da video çekti.


Barış Pınarı Harekatı, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:18 Kaynak: DHA
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