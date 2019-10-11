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Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı'na Cevizli Destek

'Barış Pınarı Harekatı'na Cevizli Destek

1 saat önce

Cevizi ile ünlü Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/PYD ve DAEŞ terör örgütlerini sınır hattından temizlemek amacıyla Suriye'ye yaptığı sınır ötesi operasyonlarda görev yapan askerlere moral vermek için "Mehmetçiğe Ceviz" desteği yapılıyor.

'Barış Pınarı Harekatı'na Cevizli Destek, System.String[]

Cevizi ile ünlü Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/PYD ve DAEŞ terör örgütlerini sınır hattından temizlemek amacıyla Suriye'ye yaptığı sınır ötesi operasyonlarda görev yapan askerlere moral vermek için "Mehmetçiğe Ceviz" desteği yapılıyor.


Kaman Belediyesi, oluşturulan komite ile vatandaştan gönüllü toplanacak cevizleri, Suriye sınırında ve sınır ötesinde görev yapan askerlere gönderecek.


Kaman ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, halkın her zaman devletin yanında olduğunu ve TSK'nın her operasyonunda destek çıkıldığını söyledi. Belediye Başkanı Çolak, açıklamasında;


"Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında yine ilçemiz halkı maddi ve manevi yönde çok destek çıkmıştı. Dünyaca ünlenen bir marka olan Kaman Cevizi, doyurucu özelliği ile askerlerimiz ceplerin de bulunacak birkaç tane ceviz ile açlık hissini bastırarak vatan müdafaasına devam edeceklerdir. İlçemizde çok sayıda ceviz üreticisi bu projeye gönüllü destek vererek bizleri duygulandırdı. Kaman halkı da tüm Türkiye gibi tek yürek olarak Mehmetçiğinin yanındadır. Orada bulunan evlatlarımız bu duygu ve düşünce ile bu zor görevde yalnız olmadıklarını bilsinler"dedi.


Ceviz toplama süreci ilçede bir hafta sürecek ve oluşturulan komite ile bu cevizlerin sınır ve sınır ötesinde görev yapan askerlere ulaştırılacağı belirtildi. Kaman Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak Başkanlığında gerçekleştirilen programa siyasi parti başkanları, STK Başkanları, kurum müdürleri ve ceviz üreticileri katıldı. - KIRŞEHİR

Suriye, Kaman, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:19 Kaynak: İHA
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