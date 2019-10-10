Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ardahan Merkez Camisi'nde Fetih Suresi okundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan ve diğer yetkililer ile vatandaşlar sabah namazı öncesinde şanlı Türk ordusunun başarılı olması ve harekata destek amacıyla merkez camisinde buluştu.

Sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Müftü Pehlivan, yaptığı duada, Mehmetçiğin başarıyla dönmesini dilediklerini belirterek, "Vatanımızın savunması için sınır ötesine harekat yapan Mehmetçiğimize güç kuvvet ihsan eyle. Onların muzaffer olmasını nasip eyle. ya Rab hiçbir Mehmetçiğimize zarar gelmeden görevlerini ifa ederek istenilen sonucu elde edip ülkelerimize dönmelerini nasip eyle." ifadelerini kullandı.

Vali Masatlı ve Müftü Pehlivan namaz sonrası vatandaşlar tokalaştı.