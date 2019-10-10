Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

43 dakika önce

Cami içindeki cemaat İmam Hatip Abdullah Ay'ın Fetih Suresi'ni okuması MERSİN - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye...

Cami içindeki cemaat

İmam Hatip Abdullah Ay'ın Fetih Suresi'ni okuması

MERSİN - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih Suresi okundu.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Abdullah Ay, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komandoların karadan giriş yaptığı Resulayn'dan çatışma sesleri yükseliyor
Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Barış Pınarı Harekatı Topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad görüntülendi: Bölgede sessizlik hakim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 08:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]