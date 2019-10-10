Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Cami içindeki cemaat İmam Hatip Abdullah Ay'ın Fetih Suresi'ni okuması MERSİN - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye...
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:58 Kaynak: AA
Cami içindeki cemaat
İmam Hatip Abdullah Ay'ın Fetih Suresi'ni okuması
MERSİN - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih Suresi okundu.
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