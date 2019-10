Gaziantep'te iş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, mesajında, Fırat'ın doğusunda terör odaklarını temizlemeyi ve bölge güvenliğini artırmayı hedefleyen harekatı desteklediklerini belirtti.

Kaplan, Türk ordusunun bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağı harekata katılan Mehmetçik'e dua ettiklerini ifade ederek, harekatın başarıyla son bulmasını, bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni etti.

Günün, birlik ve beraberlik günü olduğunu aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Harekata katılan askerlerimizin kısa bir süre içerisinde bölgede yuvalanan terör odaklarını temizleyerek ülke güvenliğimize katkı sağlamaları elbette Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve bölge barışı için büyük önem taşımaktadır. Gün, bir olma, birlik olma günüdür. Barış Pınarı Harekatı'nı milletçe kenetlenerek desteklemek, harekata katılan Mehmetçiklerimize elimizden gelen her türlü desteği vermek hepimizin ortak görevi. Harekatın sadece ülkemizin güvenliği için değil, bölge ve dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci de TSK tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın Fırat'ın doğusunda oluşturulan terör koridorunu barış koridoruna çevirmeyi hedeflediğini belirtti.

Harekatın başarılı geçmesini dileyen Kileci, "Allah Mehmetçik'imizin yar ve yardımcısı olsun. Devletimizin ve şanlı ordumuzun her zaman yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, sınır güvenliğimiz ve milletimizin, gelecek nesillerimizin özgürlüğü için yapılan her hareketi, her düşünceyi sonuna kadar destekliyor, Mehmetçiklerimizin, bugün Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'ndan muzaffer çıkmasını diliyor, harekat sonrası bölgede huzur ve güvenin yeniden oluşmasını temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Ahmet Kaplan da harekata destek verdiklerini aktardı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı açıklamada, terör örgütlerine yönelik harekatların ülkenin güvenliği kadar sınır ötesindeki mazlum insanlar için de umut olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çünkü Mehmetçik'imiz gittiği yere barış, güven ve huzur götürür. Oluşturulacak güvenli bölge ile o bölgedeki insanlar terör örgütlerinin elinden kurtarılacak ve bölge güven koridoruna dönüşecek. Bizler devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız ve Barış Pınarı Harekatı'nın da sonuna kadar destekçisiyiz. Allah şanlı ordumuza, Kahraman Mehmetçik'imize güç versin, muzaffer kılsın. Millet olarak tek yürek kalbimiz ve dualarımız güvenlik güçlerimizle."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin birlik ve beraberliğinin her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, "Türk askeri hiçbir zaman işgalci olmamış, gittiği her yere barış ve huzur getirmiştir. Türkiye olarak amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı ile oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacılar ülkelerine kolaylıkla dönecektir. Dolayısıyla bu harekat Türkiye'nin güvenliği için önemli olduğu kadar, Suriye'ye barış ve huzurun gelmesine de katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.