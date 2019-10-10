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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, mesajında, "Vatanımızın güvenliği, bölgemizde barış ve huzurun temini için harekata başlayan şanlı ordumuza muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabulut ise Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlatılan harekatı yürekten desteklediğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize üstün başarı ve muzafferiyetler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Keskin de esnaf camiası olarak TSK'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı harekatı desteklediklerini bildirdi.

Harekatın bölgeye barış ve istikrar getirmesini dileyen Keskin, şunları kaydetti:

"Uluslararası güçlere karşı dik duran, boyun eğmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkomutanlığında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan, şanlı ordumuzun, Mehmetçiklerimizin zaferle döneceklerine inancımız tamdır. Dualarımız Mehmetçik'imizin zaferi, ülkemizin bekası içindir. Bu harekat sadece terör örgütlerine yönelik değil aynı zamanda terör örgütleri üzerinden ülkemize yönelik vesayet savaşını sürdüren uluslararası güç odaklarına da bir tokattır, cevaptır."

Barış Pınarı Harekatı, Ahmet Kızılay, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:33 Kaynak: AA
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