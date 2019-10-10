Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Prof. Dr. Yardım, yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusuyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

Yardım, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi devletimiz, Barış Pınarı Harekatı'nı da uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak gerçekleştirmektedir. Suriye ile 911 kilometre sınırı olan Türkiye'nin hemen güneyinde ülkemizin huzur ve güven ortamına kast eden taşeron terör örgütleriyle mücadelesi uluslararası hukuktan kaynaklanan en doğal hakkıdır.

Ülkemiz, dünyada ve bölgesinde dünden bugüne barışın ve huzurun garantörü olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Devletimiz, bölgede hiçbir karanlık odağın hesaplarına izin vermeyeceği gibi kendisine yöneltilen tehditlere de boyun eğmeyecek ve mazlumun hakkını geçmişte olduğu gibi bugün de koruyacaktır."