Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua ettiklerini belirtti.

İlbey, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terör örgütlerine karşı başlattığı harekatta üstün başarı diledi.

"Barış Pınarı Harekatı'nda Allah kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanında olsun, ordumuzu muzaffer eylesin." diyen İlbey, "Her daim savaşın değil, barışın teminatı olan kahraman ordumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, sınır güvenliğimizi ve bölgedeki huzuru sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Mehmetçiğimizin Cenab-ı Hak yar ve yardımcısı olsun. Komuta kademesinden başlayarak harekata katılacak olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Yüce Allah Türk ordusunu her daim muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler dua etti

Öte yandan, ilçedeki tüm okullarda Fetih Suresi okunmasının ardından öğrenciler Mehmetçik için dua etti.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm okullarda dualar edildiğini söyleyerek, "Teneffüslerde marş, milli birlik ve kahramanlık türküleri çalındı. Sınıf içi destek etkinliği kapsamında tüm ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrenciler sınıflarının yazı tahtasına Türk Bayrağı asarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili duygularını yazdılar." dedi.

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de Fetih Suresi okuyarak operasyona katılan güvenlik güçleri için dua ettiğini belirten Gül, "Allah Türk askerini korusun, muzaffer eylesin." diye konuştu.