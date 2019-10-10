Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İlçede camilerin minareleri, çarşılar ve evler Türk bayraklarıyla donatıldı.

Esnaf Tuncay Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatın sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

Harekat emrinin doğru bir karar olduğunu aktaran Soylu, "Hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin huzur bulması için operasyonu destekliyorum." dedi.

Vatandaşlardan Gazi Karasu da harekatı desteklediğini belirterek, "Yapılması gerekiyordu, yapıldı. Mehmetçik'e başarı diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Sapa sağlam ailelerine kavuşturmalarını nasip etsin. " ifadelerini kullandı.