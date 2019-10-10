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Barış Pınarı Harekatı'na destek

45 dakika önce

AK Parti Niğde Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Selim Gültekin, "Her zaman bayrağımız, toprağımız, ülkemizin bekası için bir olduk, beraber olduk, siyaseti bir tarafa bıraktık. Bugün de aynısını gerçekleştiriyoruz.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

AK Parti Niğde Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi

Selim Gültekin, "Her zaman bayrağımız, toprağımız, ülkemizin bekası için bir olduk, beraber olduk, siyaseti bir tarafa bıraktık. Bugün de aynısını gerçekleştiriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin." dedi.

Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin "sefer bizden, zafer Allah'tandır" diyerek, 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı ve 2018'de de Zeytindalı Harekatı'nı gerçekleştirdiğini anımsatarak, "PKK/YPG ile DEAŞ terör örgütü ve uzantılarına yönelik başarılı bir operasyon yaptık ve bölge güvenliğini sağladık. Mehmetçiğimiz, oradaki kardeşlerimizin her gün dualarında yer aldı. Şimdi Fırat'ın doğusuna sıra geldi." ifadelerini kullandı.

"Mesele memleket meselesi olunca, gerisi teferruattır." diyen Gültekin, "Her zaman bayrağımız, toprağımız, ülkemizin bekası için bir olduk, beraber olduk, siyaseti bir tarafa bıraktık. Bugün de aynısını gerçekleştiriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Türk milleti dualarıyla, tek yürek kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili, AK Parti, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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