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Barış Pınarı Harekatı'na destek

28 dakika önce

Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına katılan yaklaşık 30 kişi, Türk Bayrağı açtı, "Barış Pınarı PKK'yı boğacak" yazılı dövizler taşıdı.

İl Başkanı Günal Dal, Türkiye'nin kararlılığı sonucu ABD Başkanı Trump'ın, bölgeden çekileceklerini ilan ettiğini hatırlattı.

Trump'ın tehditlerini içi boş olarak nitelendiren Dal, şunları kaydetti:

"Herkes bilsin ki, ekonomik, askeri ya da siyasi tehdit hiçbir tehdit, Türkiye'nin kararlılığını etkileyemez. Hele hele, ekonomik ve askeri olarak gerileyen ABD'nin tehditlerine karşı ülkemiz dimdik durmaktadır." dedi.

Açıklamanın ardından grup üyeleri, iş yerleri ve vatandaşlara üzerinde 'Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız' yazan ve Türk Bayrağı bulunan posterler dağıttı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:57 Kaynak: AA
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