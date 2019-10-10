Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de şehit aileleri, öğrenciler ve işçiler destek verdi.

Sivas'ta Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'de (TÜDEMSAŞ) Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi "Bozkurt"un önünde toplanan vagon işçileri, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Mehmetçik için dua etti.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, burada yaptığı açıklamada, Suriye sınırında dün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını anımsattı.

Harekata katılan askerlere manevi olup, yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Fetih Suresi'ni okuyarak dua ettiklerini söyleyen Başoğlu, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kastedenlere karşı mücadele etmek amacıyla ordumuz orada. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Şehit ailelerinden operasyona destek

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal ise dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, hain terör örgütünün baskısına maruz kalarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, bir an önce yurtlarına dönmeleri için harekatın gerekli olduğunu söyledi.



Bu operasyonu yapabilecek orduya sahip tek devletin, İslam'ın son kalesi Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayan Hızal, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dediği operasyon başlatılmıştır. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olan aslan yürekli, çelik bilekli, kahraman Türk ordumuzun, bu operasyondan da en güzel şekilde yüzünün akıyla, hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan çıkacağına inancımız ve güvenimiz tamdır. Kahramanlarımıza Barış Pınarı Harekatı'nda ve terörle mücadelede üstün başarılar diliyor, illerimizden şehit ailelerimizin, gazi ve gazi ailelerimizin selamlarını gönderiyoruz. Sefer askerimizden, zafer Allah'tandır."

Kırşehir

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirtti.

Kılıçaslan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden PKK, YPG, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine hiçbir zaman fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kılıçaslan, milletin her zaman ordusunun yanında olduğunu vurguladı.

Niğde

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir de Suriye'de terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda devletin yanında olduklarını söyledi.



Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden PKK/YPG-PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin farklı ülkelerden destek aldığını belirtti.



Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi için operasyonun gerekli olduğunu vurgulayan Demir, her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı'na Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri de basın açıklaması yaparak destek verdi.

Mimarlık Fakültesi önünde toplanan bir grup öğrenci, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Hepimiz Mehmet'iz, PKK'ya yeteriz" sloganları attı.

Kayseri

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'nde de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve huzur için başladığını söyledi.



Kahraman Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını belirten Günaydın, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdidi inşallah bertaraf edeceğiz. Bu kararlılık doğrultusunda da bölgede oluşan veya oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye huzur ve barış götürmek için kahraman ordumuz bildiğiniz gibi Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bizler bu harekatla bölgede yaşayan herkese huzur ve güven götürmek için uğraşacağız inşallah. Kahraman ordumuz sahada, bizler de burada manevi desteğimizle inşallah bu milletin zaferini hep birlikte göreceğiz. Biz millet olarak bir araya geldikçe, birbirimize dayandıkça ve güç verdikçe bu ülkeye, millete ve bayrağa yönelen her türlü tehdidi Allah'ın izniyle bertaraf edecek güçteyiz. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin, güç ve kuvvet versin."



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da Türk milletinin hiç kimsenin toprağında gözü olmadığını ve Türk ordusunun gittiği her yere huzur ile barış götürdüğünü söyledi.



Program sonrası Vali Günaydın, vatandaşlara lokum ikram etti.



Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile MHP İl Başkanı Serkan Tok da katıldı.