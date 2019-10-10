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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Dernek Başkanı Ali Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatına gaziler olarak hazır olduklarını bildirdi.

Gaziler olarak Silahlı Kuvvetlerin başlattığı harekatı takdir ettiklerini belirten Yalçınkaya, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizi destekliyoruz. Biz, gaziler olarak her zaman hazırız. Bugün çağırsalar gideriz. Gazilerimiz her zaman hazır." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Ahmet Öztürk de "Dün başlatılan harekatında kendimi sanki orada hissettim. Tüylerim diken diken oldu. Kıbrıs gazileri olarak bir görev verilse hazırız. Askerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Beypazarı, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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