Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

16 dakika önce

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir de Suriye'de terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda devletin yanında olduklarını söyledi.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir de Suriye'de terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda devletin yanında olduklarını söyledi.

Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden PKK/YPG-PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin farklı ülkelerden destek aldığını belirtti.

Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi için operasyonun gerekli olduğunu vurgulayan Demir, her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı'na Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri de basın açıklaması yaparak destek verdi.

Mimarlık Fakültesi önünde toplanan bir grup öğrenci, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Hepimiz Mehmet'iz, PKK'ya yeteriz" sloganları attı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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