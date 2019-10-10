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Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

SANKO Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar gereği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

SANKO Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar gereği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi görüyor.


Türk Kızılayı tarafından desteklenen kan bağışı kampanyasında SANKO Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi yöneticileri, akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerin yanı sıra, halktan da bağış alındı. Gün boyu süren kampanyaya SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Lisans Üstü eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci de kan bağışlayarak, katkıda bulundu.


Kampanya yoğun ilgi nedeniyle 11 Ekim 2019 tarihinde de devam edecek. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Sani Konukoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:17 Kaynak: İHA
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