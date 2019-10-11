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Barış Pınarı Harekatı'na destek

27 dakika önce

Erzurum'da, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, Fetih Suresi okudu ve dua etti.

Erzurum'da, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, Fetih Suresi okudu ve dua etti.

Cuma namazı sonrası Yakutiye Kent Meydanı'nda toplananlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşları dinledi.

Meydanda kurulan platformdan Fetih Suresi okunmasının ardından, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, harekata katılan askerler için dua etti.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Belediye Başkanı Mahmut Uçar katıldı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:21 Kaynak: AA
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