Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması temennisinde bulundu.

Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Türk ordusunun haklı, uluslararası hukuka uygun, meşru bir harekat başlattığını belirtti.

Harekat ile sınır güvenliğinin sağlanması, mazlum Suriye halkına da güvenli, istikrarlı ve huzurlu bir alan oluşturulmasının hedeflendiğini aktaran Şengörür, Türk ordusunun PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarını bölgeden en kısa sürede temizleyerek harekatı başarılı bir şekilde tamamlayacağına inandığını kaydetti.

Şengörür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz ve şanlı ordumuz ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve sınırlarını tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ terör unsurlarına karşı bölgede barışın, huzurun ve istikrarın egemen olması için Barış Pınarı Harekatı'nı üç gündür sürdürmektedir. Ülkemizin uluslararası hukuka uygun, haklı meşru bir çerçevede başlattığı, bölgedeki terör unsurlarını ve bölgenin istikrarsızlığından istifade edenleri huzursuz eden bu harekat, Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızı da tehdit eden bir terör devleti kurulmasına engel olmak, Suriye'nin mazlum ve mağdur halkına güven ve huzur içinde yaşayacağı bir alan açmak içindir. Barış Pınarı Harekatı'nın bölgede kalıcı barış, huzur ve istikrarı temin edeceğine inanıyor, bu uğurda mücadele eden kahraman silahlı kuvvetlerimize başarılar diliyorum."