Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) başarılar diledi.

TSK'nin başarılı olabilmesi için her platformda destek sunulması gerektiğini vurgulayan Yanık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi harekatını yakından takip ediyoruz. Ordumuzun başarılı olması için dualar eksik edilmemelidir. Bölge halkının Türk Ordusunu karşılarken gösterdiği şefkat ve mutluluk da gözlerden kaçmamıştır. Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerini tarihte olduğu gibi bu harekatta da muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine harekat düzenlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, kendisine karşı terörist saldırıları ortadan kaldırmak, kendi topraklarından göç etmek zorunda bırakılan insanlara güvenli bölge oluşturup ülkelerine dönmeyi sağlama amacındadır. İnanıyoruz ki güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru yok olacak, ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen bertaraf edilecektir. Barış Pınarı Harekatı'nda askerimizin ve milletimize üstün başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcıları olsun."