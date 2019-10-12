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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 17 Ekim'de Akçakale'de toplanmayı planladıklarını bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 17 Ekim'de Akçakale'de toplanmayı planladıklarını bildirdi.

Bahar, beraberindeki Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede görev yapan basın mensuplarının bulunduğu alana geldi. Burada gazetecilerle sohbet eten Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün adeta bayram yerine geldiklerini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan İsmail Gülle'nin direktifleri doğrultusunda Akçakale'de bulunduklarını ifade eden Bahar, şöyle konuştu:

"Bu ayın 17'sinde biz Akçakale'de bir araya gelmeyi planlıyoruz. Burada bir sıkıntı da yok, herhangi bir problem de yok. Çocukları gördüm, o çocukların gözlerinin içindeki parlama dünyaya değer. Herkes operasyonun başarıyla devam etmesini bekliyor. Türkiye'deki her evin hemen bir Türk bayrağı asması lazım. Burası er meydanı, yakışan da bu olur."

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise harp günlerinde Anadolu'nun birlik ve dayanışma gösterdiğini anımsattı.

BAİB'in 2 bin 500 bayrak dağıtarak Akçakale'yi süslediğini aktaran Yalçınkaya, "Başkanımız bununla da yetinmeyip, TİM üyelerini 17 Ekim'de Akçakale'de topluyor. Akçakale'nin ekonomik olarak kalkınması, bu yaraların sarılması için her türlü gayreti elbirliğiyle sürdüreceğiz."

Akçakale, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:18 Kaynak: AA
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