Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

13 dakika önce

İstanbul'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen Yesevi Alperenler Vakfı üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İstanbul'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen Yesevi Alperenler Vakfı üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla ilçeye gelen 15 vakıf üyesi, görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Yesevi Alperenler Vakfı Genel Başkanı Kürşat Mican, ziyaretinin ardından basın mensuplarına Bayrak Tepe'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır Suriye'de iç savaşın sürdüğünü anımsattı.

Uzun süredir sınır bölgelerinde yardım faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Mican, "Bizim sınır boylarımızın güvenliğini sağlamak ve buradaki zulmü kökünde kurutmak için böyle bir operasyon için geç kaldığını düşünüyorum. Elbette devletimizin bir bildiği vardır." dedi.

Mican, Türkiye'nin meşru olan sınırlarını koruma hakkını kullanmak için böyle bir harekat başlattığını ifade ederek, "Millet olarak el ele ve gönül gönüle verip ordumuzu desteklememiz lazım." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na her zaman destek vereceklerini vurgulayan Mican, "Allah, Mehmetçik'imizin kılıcını keskin ve muzaffer eylesin. Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Laz'ı ile, Çerkez'i ile biz büyük bir milletiz. Bu zulme müsaade etmememiz lazım. Türk Devleti dimdik ayakta." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Gaziantep Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz da yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:37 Kaynak: AA
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