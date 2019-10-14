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Barış Pınarı Harekatı'na destek

43 dakika önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şubesi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şubesi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şubesi Başkanı Fuat Ahıskalı, dernek binasında yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın 6. günündeyiz, öncelikle asker ve sivil tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Onların acılarını yüreğimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Ahıskalı, şunları kaydetti:

"Haklı davamızda hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın aldığı kararı canı gönülden destekliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, biz sınırlarımızı koruyoruz, bir karış toprak için canımızı vermeye hazırız. Kıbrıs Gazileri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sarf ettiği sözler bizleri çok üzmüştür. Sizi gaziler olarak nefretle kınıyoruz, Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı o koltukta oturamazdınız."

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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