Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanan ve öncelikli gündem maddesi olarak Barış Pınarı Harekatı'nı ele alan belediye meclisinde, AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP ve BBP grubu, harekata ortak bildiri ile destek verdi.

Meclis üyesi Hasan Nuri Kuş tarafından okunan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir."

Bildiride, operasyonun, özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağı vurgulandı.

Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacağının önemine vurgu yapılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz."

Başkan Büyükkılıç, kent merkezi ve tüm ilçelerde evlerin ve iş yerlerinin Türk bayrağı ile donatılması çağrısında bulundu.

Ortak bildiri için meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Vatan, millet, bayrak söz konusu olduğu zaman gerisi teferruattır. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.