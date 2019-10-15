Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Senatosu, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayımladı.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya ve güvenli bölge oluşturmaya yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği anımsatıldı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını başarılı bir şekilde, hiçbir sivile zarar verilmeden sonuçlandırdığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı strateji bağlamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Barış Pınarı Harekatı Planı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen hareket planı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi, sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Bu harekat hiçbir etnik ve dini grubu hedef almadığı gibi Suriye'nin tarihi, kültürel varlıkları ile altyapı tesisleri gibi sosyal yaşam alanlarının zarar görmemesi için gereken hassasiyeti göstermektedir."

Üniversite senatosu olarak TSK'nin başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında olunduğu ve bu operasyonların desteklendiği bildirilen açıklamada, "Ülkemizin ve bölgemizin birliği, dirliği, sulh ve selameti için harekatın tüm terör odakları temizleninceye kadar ve terör tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi temennimizdir." ifadeleri kullanıldı.