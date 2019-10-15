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Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Konya'da bir grup elektrik mühendisi Barış Pınarı Harekatı'na açıkladıkları bildiriyle destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Konya'da bir grup elektrik mühendisi Barış Pınarı Harekatı'na açıkladıkları bildiriyle destek verdi.

Elektrik Mühendisleri Odası Konya Temsilciliği'nde toplanan çok sayıda mühendis, Barış Pınarı Harekatı'na okudukları bildiriyle destek oldu.

Grup adına bildiriyi okuyan Özkan Keskin, Konya'da, alanında faaliyet gösteren elektrik mühendisleri olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizlerin tek ortak noktası elektrik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği olan mesleğimizdir. Fakat bağlı bulunduğumuz Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bu noktada bir kez daha meslekten uzak bir konuda açıklamada bulunmuştur. Üstelik kahraman ordumuz, vatan müdafaasında iken haddini aşıp meslek dışı, siyaset ötesi hatta teröristlerle aynı dili kullanarak çıkışlarından birini daha yapmış bulunmaktadır. Konyalı elektrik mühendisleri olarak ülke sınırlarımızı müdafaa için harekatta görev alan tüm Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza sonuna kadar destek veriyor ve dua ediyoruz. Son olarak şehitlerimize rahmet, kıymetli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabırlar, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimizin ve Milletimizin yanında hep birlikte olduğumuzu kamuoyuna arz ederiz."

Yapılan açıklamanın ardından mühendisler okunan bildiriyi imzaladı.

Elektrik Mühendisleri Odası, Barış Pınarı Harekatı, Keskin, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:05 Kaynak: AA
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