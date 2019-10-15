Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

54 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, Kızılcahamam'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donandı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, Kızılcahamam'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donandı.

İlçe belediyesince başlatılan kampanya neticesi ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türk bayrağının bağımsızlığı ve şehitleri temsil ettiğini söyledi.

Türk milletinin tarihi boyunca mazlumların yanında durduğunu dile getiren Acar, "Tarihi boyunca mazlum milletlerin yanında yer alan kahraman milletimiz, içeriden ve dışarıdan kendisine yöneltilen her türlü tehdidi bertaraf edecek, her türlü ihanetin bedelini ödetecek irade ve inanca her zaman sahip olmuş ve olacaktır. Tüm hemşehrilerimizi ilçemizi bayraklarımızla süslemeye davet ediyorum ve görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Kızılcahamam, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti Son dakika: Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]