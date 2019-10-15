Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi yayımladığı bildiri ile destek verdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplanan ve öncelikli gündem maddesi olarak Barış Pınarı Harekatı'nı ele alan belediye meclisinde, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti grubu, harekata ortak bildiri ile destek verdi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın imzası taşıyan açıklamada, başlatılan operasyonun ülke sınırlarımızın güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya dönük bir harekat olduğunun aşikar olduğuna vurgu yapılarak şöyle denildi:



"Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan harekat, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik getirecektir. Bu harekat, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir.

Özellikle terör örgütleri eliyle değiştirilmeye çalışılan ve bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır."