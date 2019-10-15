Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

23 dakika önce

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir araya geldi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir araya geldi.


Cumhuriyet Parkı'nda bir araya gelen platform üyeleri açtıkları Türk bayrağı ve ellerindeki dövizlerle harekata destek oldu.


Platform Başkanı Yunus Özdemir burada yaptığı konuşmada, küresel güçlere karşı bir mücadele verildiğini söyledi.

Fırat'ın doğusu ve batısının bütün teröristlerden ve maşalardan temizleneceğini belirten Özdemir, "Bizler Suriye'de küresel emperyalist güçlerin kucağındaki terör yapılanmalarına karşı bir mücadele veriyoruz. Allah'ın izniyle bu harekatla adı PKK, YPG, PYD, DAEŞ, İŞİD ne kadar kukla varsa hepsini kökünden kazıyacağız. Hatta öyle kazıyacağız ki Allah'ın izniyle bir daha alfabede harf dahi bulamayacaklar." dedi.

Sosyal medyadaki algı operasyonlarına da asla izin vermeyeceklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bizler bütün Türkiye olarak askerimizin yanındayız. Bütün dünyadaki ümmetin duyarlı Müslümanları ve mağdur insanları da bizim yanımızda evvel Allah, duaları bizimle, bunu çok iyi biliyoruz. Aklını, beynini kiraya vermiş, zihni uşaklaşmış insanlara ve kuruluşlara diyeceğimiz çok şey var aslında ama şimdi yeri değil. Kinleri ve öfkeleri içerisinde geberip gitsinler diyoruz. Onların sosyal medyadaki algı operasyonlarına da millet olarak asla izin vermeyeceğiz. Rabbim Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerimizi muvaffak eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin, atışlarını isabet ettirsin."

Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası askerler için dua edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat Nehri, Karaman, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı
MHP Çukurova İlçe Başkanı Öztüğ: Barış Pınarı Harekatımızda yer almak istiyoruz Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi Son dakika: Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:42:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]