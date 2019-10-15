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Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye meclis salonunda yapılan ekim ayı gündemine ilişkin görüşmelerinden sonra Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti grup başkanı Aydın Koyuncu, meclis üyeleri adına açıklama yaptı.

Harekatta şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Koyuncu, ülkenin güney sınırında bir terör koridorunun yaratılmak istendiğini belirtti.

Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşta, terör örgütlerinin otorite boşluğundan faydalanarak geniş bir alan kazanmaya çalıştıklarını vurgulayan Koyuncu, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/ YPG'nin sivil insanları hedef alarak Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunduğunu aktardı.

Harekatın başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını dile getiren Koyuncu, şunları kaydetti:

"Bölgemizin istikrar, barış ve refahına en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD-YPG terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için başlatılan Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz. Ordumuza muvaffakıyetler diliyoruz. Belediye Meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

Bu arada, Koyuncu'nun açıklaması sırasında HDP'li meclis üyelerinin salondan ayrıldığı görüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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