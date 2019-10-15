Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Yalova Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Fetih Suresi okundu.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Yalova Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Fetih Suresi okundu.

Vakıf binasındaki programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı harekata katılan askerler için Fetih Suresi okundu ve dualar edildi.

Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı Harekatı ile kutlu bir sefere çıktığını söyledi.

Harekatla, hain mihrakların oyunlarının bozulmasının kaçınılmaz bir mecburiyet olduğunu vurgulayan Tanaçan, "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir var oluş mücadelesinin tam ortasındadır. Ülkücüler bu minvalde devletinin ve şanlı ordusun bir neferi ve daimi destekçisidir. Allah askerimizin ayaklarına taş değdirmeden, annelerine, evlatlarına, kardeşlerine kavuşturmayı nasip etsin, ordumuza kolaylıklar versin." dedi.

Programa Türkiye Kamu-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Deviren, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Adnan Kırtay ile çok sayıda vakıf üyesi katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hülya Koçyiğit Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
YPG/PKK, TSK envanterindeki benzer silahlarla sivilleri vuruyor Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:43:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]