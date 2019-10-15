Yalova Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Fetih Suresi okundu.

Vakıf binasındaki programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı harekata katılan askerler için Fetih Suresi okundu ve dualar edildi.

Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı Harekatı ile kutlu bir sefere çıktığını söyledi.

Harekatla, hain mihrakların oyunlarının bozulmasının kaçınılmaz bir mecburiyet olduğunu vurgulayan Tanaçan, "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir var oluş mücadelesinin tam ortasındadır. Ülkücüler bu minvalde devletinin ve şanlı ordusun bir neferi ve daimi destekçisidir. Allah askerimizin ayaklarına taş değdirmeden, annelerine, evlatlarına, kardeşlerine kavuşturmayı nasip etsin, ordumuza kolaylıklar versin." dedi.

Programa Türkiye Kamu-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Deviren, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Adnan Kırtay ile çok sayıda vakıf üyesi katıldı.