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Barış Pınarı Harekatı'na destek

27 dakika önce

Karaman Ziraat Odası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Karaman Ziraat Odası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Odadan yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırı Fırat'ın doğusunda PKK/YPG gibi terör unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı başlatan şanlı ordunun ve kahraman askerlerin sonuna kadar yanlarında olduğu belirtildi.


Türkiye'nin kendi güvenliğini temin etmek amacıyla bu askeri operasyonu yapmasının en tabii hakkı olduğu ifade edilen açıklama şunlar kaydedildi:


"Bu operasyonda millet olarak devletimize ve ordumuza herkesin destek olacağına inancımız sonsuzdur. Devletimiz milli güvenliğimizi ve sınırlarımızı korumak, dindaşlarımız ve soydaşlarımız ile bölge halkını terör örgütleri ve ABD'nin baskısından kurtarmak için bu operasyonu yapmak zorunda kalmıştır. Bu güne kadar sıcak çatışmaya girmeden sabırla diplomatik yolları kullanan devletimiz muhataplarının üzerine düşeni yapmamaları ve ayak sürümeleri neticesinde son çare askeri operasyona karar vermiştir. Bugünden sonra Mehmetçiğimizin göz bebeği peygamber ocağı ordumuzun seferde olduğu bilinci ile siyasi ekonomik hesaplarımızı ve görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak amasız, fakatsız, şartsız gerekli katkıyı desteği sağlamalıyız."

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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