Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Fetih suresi okundu.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Barış Pınarı Harekatı"na katılan askerler için Merkezi-i Kebir Camisi'nde İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan sabah namazının ardından Fetih suresi okunup dualar edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Barış Pınarı Harekatı"nı sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Cenabı Allah ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı, bölgemizin huzur ve barışı için cephede her gün yeni bir destan yazan kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Çınar, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe, ortak dayanışma kültürüne ve birliktelik ruhuna ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Merkezi-i Kebir Camisi'nde hemşehrilerimizle yan yana omuz omuza kıldığımız namazın ardından ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı, sınır hatlarımızdaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak ve bölgeye barış ve huzur getirmek adına şanlı bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimiz için Fetih suresini okuduk ve dualarımızı kahramanlarımıza gönderdik. Eğer şu anda huzur ve güven içerisinde ülkemizde yaşıyorsak, ibadetlerimizi yapıyorsak bunu öncelikle şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere şu anda terör örgütlerine karşı destan üzerine destan yazan güvenlik güçlerimize borçluyuz. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz içindir. Gün birlik ve beraberlik gündür, hep birlikte şanlı ordumuzun yanında olmak hepimizin öncelikli görevidir."

Programa Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Asker annesinden harekata destek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oğlu harekata katılan Hatice Kerkez, tüm askerlere dua etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi olup tekrar birliğine dönerek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Uzman Çavuş Bekir Kerkez'in annesi Hatice Kerkez, "Allah askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin. Barış Pınarı Harekatı'nda barış gelsin. Sağ salim çıksın gelsinler inşallah. Onlara dua ediyorum." dedi.

Bekir Kerkez'in güvenlik korucusu ağabeyi Muharrem Kerkez ve Yağızlar Mahallesi Muhtarı İdris Karageyik de harekatta görev alan tüm askerlere başarılar diledi.

İhsan Akın'dan destek

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da Türkiye'nin birliği, beraberliği ve sınır güvenliği için yapılan harekata maddi ve manevi olarak destek verdiklerini bildirdi.

Ülkenin sınır güvenliği için hayati önem taşıyan barış koridorunun önem arz ettiğini aktaran Akın, " Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın sonuna kadar destekçisi olduğumuzu, her anlamda ve her alanda ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz anlayışıyla canının ve kanının son damlasına kadar görev yapan güvenlik güçlerimizin her zaman yanlarındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar ilçe, köy, ve belde olmak üzere 100'e yakın yerin teröristlerden temizlendiğini aktaran Akın, "Harekatta vatan toprakları bölünmesin diye mücadelesini verip, şehit olan tüm kolluk kuvvetleri ve sivil vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim. Yaklaşık 40 bin üye 250 bin kişilik tarım platformu ailesi olarak her zaman ülkemiz, devletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canımız, kanımız, malımız ile savaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.