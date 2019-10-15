Güneysu Belediyesi Meclis Üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Başkanı Rıfat Özer, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatına değindi.

Bu harekatın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade eden Özer, "Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir." dedi.

Özer, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle terör örgütü PKK/PYD/ YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimiz ve ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyoruz."

Açıklamanın ardından, Özer ve belediye meclis üyeleri asker selamı verdi.