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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, Kırıkhan ilçesinde 400 imam ve hafız askerler için dua edildi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, Kırıkhan ilçesinde 400 imam ve hafız askerler için dua edildi.

Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Beyazid-i Bistami Hazretleri Türbesi'ndeki programdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın ülke ve milletin huzuru için gerçekleştirildiğini söyledi.

Harekatın, sadece terör örgütlerine karşı yapıldığına dikkati çeken Karamehmetoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, mazisine bakıldığı zaman ne Osmanlı ne de Selçuklu'da ne de daha gerisinde başka amaç gütmemiş, sadece huzur ve adalet götürmek üzere harekat etmiştir. Bu harekat Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en doğal hakkıdır. " dedi.

Kırıkhan Müftüsü Mekki Solmaz da Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla imam ve hafızlar olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı, Kırıkhan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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