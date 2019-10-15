Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destekler sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destekler sürüyor.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Hatay'da Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 3. Lig 2. Grubunda mücadele eden Payasspor oyuncu ve yöneticilerini ziyaret etti.

Oyuncularda bir süre sohbet eden Çolak, daha sonra sporcularla asker selamı verdi.

Her zaman Türk ordusunun yanında olduklarını ifade eden Çolak, "İnşallah burunları kanamadan zaferle döneceklerdir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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