Balıkesir'de faaliyet gösteren sendika, dernek, oda ve borsalar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, harekata destek veren sivil toplum kuruluşları (STK) adına düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve ülke ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı iş dünyası ve STK'ların en güzel cevabı vereceğini söyledi.

Tehditlere karşı Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacaklarını vurgulayan Kula, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." dedi.

Kula, bölgede yaşayan herkesin kardeş olduğunu dile getirdi.

Harekata ve Türk Silahlı Kuvvetlerine desteklerinin ve inançlarının tam olduğunu anlatan Kula, şunları belirtti:

"Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabıhak, Mehmetçik'imizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, Yar ve yardımcımız olsun."

Toplantıya, Balıkesir Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odası ile Türk-İş, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen il temsilciliklerinin yanı sıra çok sayıda oda ve derneğin başkan ile yöneticileri katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu adına, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasından (ÇTSO) yapılan açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Harekat ile bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmanın yanı sıra huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmenin hedeflendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur."