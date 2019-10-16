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Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentteki borsa, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentteki borsa, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.


Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, odanın toplantı salonunda, harekatın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülke ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.


Oda, borsa, sendika ve STK'ların devletin aldığı bu kararın arkasında ve destekçileri olduklarını belirten Alkan, "Bu bölgeyi PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamım yeniden tesis etmektir. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararlan ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını ifade eden Alkan, şunları kaydetti:


"Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınır ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir."

Barış Pınarı Harekatı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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