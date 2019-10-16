Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hüyük'te, farklı okullarda eğitim gören öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için mektup ve Türk bayrağı gönderdi.



Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve orta öğrenim kurumlarında aralarında Suriyeli öğrencilerin de bulunduğu öğrenciler, harekata katılan asker ağabeylerine destek olmak, onlara moral vermek maksadıyla, içerisinde Mehmetçikler'e yazdıkları asker, bayrak ve vatan sevgisini konu alan mektuplar ve görsel içeriklerin yer aldığı zarflar ile operasyonlarda kurtarılan bölgelere askerler tarafından asılması için Türk bayrakları gönderdi. Mektupların içerisinde öğrencilerin biriktirdiği okul harçlıklarının da yer aldığı belirtildi.



Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz, hazırladıkları mektupları ve bayrakları Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem Bey'e teslim ettiler. Barış Harekatı'na katılan askerlerimize moral ve motivasyon sağlayacak duygu yüklü mektup ve görsel içeriklerin yer aldığı zarfların içerisinde birçok öğrencimizin harekat bölgesinde yaşayan çocuklar için operasyonlarda görev alan askerlerimiz tarafından teslim edilmesi istenen okul harçlıkların da yer aldığını öğrenince çok duygulandık. Türk bayraklarıyla birlikte teslim aldığımız bu anlamlı emanetleri harekat bölgesine gönderilmek üzere ilçe kaymakamımıza teslim ettik. Allah, operasyona katılan askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, onları korusun." dedi.

Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu da, Hüyük Belediye Başkanlığı tarafından kendilerine teslim edilen mektup ve bayrakları harekat bölgesine gönderilmek üzere Hüyük Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fırat Karaca'ya teslim ettiklerini belirterek, bu anlamlı desteklerinden dolayı tüm öğrencilere teşekkür etti.