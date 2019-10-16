Yalova'da oda, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, STK'lar adına hazırlanan basın açıklamasını Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan okudu.

Becan, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülke ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Bu harekatla Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtulacağını dile getiren Becan, şöyle konuştu:

"Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.

Şunu da herkesin bilmesini istiyoruz; Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür."