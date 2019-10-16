Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Barış Pınarı Harekatı'na destek

54 dakika önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, çocuk sporcular, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, çocuk sporcular, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Ergün Tenekeci, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar, İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek Mehmetçik ve polislerle bir araya geldi.

İlçede düzenlenen atletizm müsabakalarında dereceye giren çocuk sporcular da madalya sevinçlerini askerlerle bir araya gelerek paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı, Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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