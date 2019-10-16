Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Konya'da bulunan oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaptıkları ortak açıklamayla destek verdi.

Konya Ticaret Odası'nda yapılan basın açıklamasını 20 oda, borsa, sendika ve sivil toplum örgütü adına Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü okudu.

Kütükçü, TSK'nın Suriye'ye yaptığı operasyonun arkasında olduklarını belirterek, Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını aktardı.

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterdiğine vurgu yapan Kütükçü, harekatın meşru olduğunu ve uluslararası hukuka uygunluğundan bahsederek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayıp devam eden operasyonların aynı zamanda sivillerin ve masumların korunmasına dikkat edildiğinin altını çizdi.

Kütükçü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.

Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür."

Basın açıklamasına, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Memur Sen, Türk-İş, Kamu Sen, Konya Merkez Ziraat Odası, Konya Barosu, Türkiye Emekliler Derneği Konya Şubesi, MÜSİAD Konya Şubesi, ASKON Konya Şubesi, DERSİAD Konya Şubesi, Selçuklu Sanayici ve İşadamları Derneği, TÜMSİAD Konya Şubesi, Konya Müteahhitler Birliği, Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun temsilcileri katıldı.